"De place en place" : Découvrir Cournon d'Hier et d'Aujourd'hui Place Joseph Gardet, 17 septembre 2021 17:00, Cournon-d'Auvergne

Vendredi 17 septembre, 17h00 “De place en place” : Découvrir Cournon d’Hier et d’Aujourd’hui * “De place en place, tout le long des lieux traversés, nous rechercherons l’écho d’un moment d’histoire de la ville et des personnages l’ayant marquée. La traversée du vieux bourg sera l’occasion de comprendre comment la vigne et le vin ont façonné l’habitat du vieux village. Elle permettra de découvrir les lieux emblématiques comme l’église Saint Martin, le château, la tour de l’horloge ou encore l’histoire des fontaines.

Elle sera assurée par l’association Connaissance de Cournon” *

vendredi 17 septembre – 17h00 à 19h00

Gratuit/Tout public, 15 personnes par visite

Place Joseph Gardet, 63800 Cournon-d'Auvergne

