Meurchin Place Jean Jaurés Meurchin Meurchin, Pas-de-Calais Visite guidée Mairie et Artchipel, exposition archives Place Jean Jaurés Meurchin Meurchin Catégories d’évènement: Meurchin

Pas-de-Calais

Visite guidée Mairie et Artchipel, exposition archives Place Jean Jaurés Meurchin, 18 septembre 2021 09:00, Meurchin. Journée du patrimoine 2021 Place Jean Jaurés Meurchin. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00 Visite guidée Mairie et Artchipel, exposition archives * Lors d une visite guidée venez découvrir les coulisses et l histoire du batiment acceillant la culture (l’ARTCHIPEL) et la mairie de Meurchin.

Une exposition avec des éléments des archives municipales sera également proposée. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 13h00

*

Départ par groupe toutes les heures à partir de 9 h (9h/10h/11h/12h). Pass sanitaire obligatoire à la médiathèque. Gestes barriéres

Place Jean Jaurés Meurchin Place Jean Jaurés Meurchin Meurchin 62410 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29823644.jpg 0321740813 http://WWW.MEURCHIN.FR

Visite guidée de la Mairie de Meurchin et du bâtiment accueillant la culture l Artchipel

Crédits : @mairieMeurchin Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Meurchin, Pas-de-Calais Autres Lieu Place Jean Jaurés Meurchin Adresse Place Jean Jaurés Meurchin Ville Meurchin Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Place Jean Jaurés Meurchin Meurchin