Visites guidées de Châteuneuf Place Georges Clémenceau, 18 septembre 2021 15:00, Châteauneuf-Grasse Journée du patrimoine 2021 Gratuit 04 89 87 73 30, oti.casa@agglo-casa.fr

18 et 19 septembre Visites guidées de Châteuneuf * Encore aujourd’hui, le village de Châteauneuf garde secrètes ses ruelles et belles maisons dominées par l’église baroque St Martin et une imposante demeure, l’ancien château-fort, détruit par Charles Quint. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Sur inscription obligatoire auprès d’un des Bureaux d’Information Touristique

Place Georges Clémenceau 06740 Châteauneuf-Grasse

