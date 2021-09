Sallenôves Place du village, 74270 Sallenôves Haute-Savoie, Sallenôves Découverte du patrimoine de Sallenôves Place du village, 74270 Sallenôves Sallenôves Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sallenôves

Découverte du patrimoine de Sallenôves Place du village, 74270 Sallenôves, 19 septembre 2021 10:00, Sallenôves. Journée du patrimoine 2021 Place du village, 74270 Sallenôves. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Découverte du patrimoine de Sallenôves * À partir de 10 h, lancement du jeu de piste. Vous serez accompagné des personnages imaginaires Neness et Nounoune. Vous partirez à la recherche de caches pour découvrir les lieux historiques et mal connus du village.

Au retour, une visite de l’église vous sera proposée avec diffusion d’un diaporama sur son histoire. Une buvette et un stand de vente d’ouvrages de l’association “Lo Z’amis d’Sallanûve” seront présents. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Entrée libre

Place du village, 74270 Sallenôves place du village, 74270 Sallenôves Sallenôves 74270 Place du village Haute-Savoie Crédits : ®Les Amis de Sallenôves Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sallenôves Autres Lieu Place du village, 74270 Sallenôves Adresse place du village, 74270 Sallenôves Ville Sallenôves Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Place du village, 74270 Sallenôves Sallenôves