18 et 19 septembre Les vestiges du vieux fort * Découvrez, en visitant et via des lectures, les vestiges de l’ancien fort d’Hendaye. Des illustrations appuieront les explications et démonstrations. Il s’agit dans un premier temps de positionner cet ancien fort dans l’espace dit « Vieux Fort », puis de visiter chaque point comprenant encore des vestiges. A chaque étape (Batterie haute, Batterie Basse, angle de la Batterie Basse, remontée vers le glacis…) seront expliquées les composantes et les fonctions des espaces. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Gratuit. Réservation obligatoire.

Place du Vieux Fort Place du Vieux Fort, 64700 Hendaye Hendaye 64700 Urrizti Pyrénées-Atlantiques

Le Fort d’Hendaye a vécu sous sa forme définitive de 1686 à 1793, date à laquelle il fut détruit par l’armée Espagnole. Aujourd’hui, malgré l’oeuvre du temps, il en reste des vestiges. En dépit de l’oubli dans lequel il a sombré, cet ouvrage militaire reste le témoin privilégié, tant de l’évolution de l’architecture militaire, que du génie stratégique de Vauban dans la défense de la porte du Royaume, à savoir Bayonne.

