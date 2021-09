Chantier participatif : Carré Brière. Technique traditionnelle de rénovation d’un mur en moellons. Place du Point du Jour, 18 septembre 2021 08:30, Magny-en-Vexin.

Journée du patrimoine 2021 Place du Point du Jour. Gratuit|Sur inscription magny.asso@gmail.com

18 et 19 septembre

Chantier participatif : Carré Brière. Technique traditionnelle de rénovation d’un mur en moellons.

L’association “Magny-en-Vexin, une histore qui se cultive”, avec l’accord de la municipalité et le soutien du Parc Naturel Régional du Vexin français, a lancé en août 2021 la rénovation d’un mur d’enceinte de l’ancien carré Brière.

Ce chantier se déroulera les samedi et dimanche matins de 8h30 à 13h, place du point du jour.

Dates: 29 août, 4, 5, 11, 18, 19, 25 et 26 septembre.

Ce chantier offre la possibilité d’apprendre les techniques traditionnelles de rénovation de murs anciens, sous la houlette d’un sculpteur expérimenté, monsieur Don Pierre Vendassi.

samedi 18 septembre – 08h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 08h30 à 13h00

Entrée sur incription pour la participation. Libre pour voir l’évolution du chantier.



Place du Point du Jour Place de la Halle 95420 Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin 95420 Val-d’Oise

https://vu.fr/xL3V

L’Hôtel de Brière est une demeure du XVIIe siècle situé en centre ville à Magny-en-Vexin.

Ce remarquable édifice devenu propriété de la commune a été inscrit au titre des monuments historiques en 1990. L’association “Magny-en-Vexin: une histoire qui se cultive s’est fixée pour objectif de redonner vie à l’Hôtel de Brière et a lancé pendant l’été 2021 un chantier participatif. L’atelier actuel se situe dans l’environnement immédiat du projet principal de rénovation. Celui-ci offre aux habitants de Magny-en-Vexin et plus largement du Vexin, voire d’Île-de-France, la possibilité de venir apprendre les techniques traditionnelles. L’ouvrage est prévu en moellons de pierres calcaires provenant du mur effondré, enduites à la chaux aérienne.

Crédits : Gratuit|Sur inscription