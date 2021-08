Vaux-en-Beaujolais Place du petit Tertre Rhône, Vaux-en-Beaujolais Visite du bourg de Vaux-en-Beaujolais Place du petit Tertre Vaux-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Rhône

Vaux-en-Beaujolais

Visite du bourg de Vaux-en-Beaujolais Place du petit Tertre, 18 septembre 2021 14:30, Vaux-en-Beaujolais. Journée du patrimoine 2021 Place du petit Tertre. Gratuit maisonpatrimoine@villefranche.net

Samedi 18 septembre, 14h30 Visite du bourg de Vaux-en-Beaujolais * Vous en apprendrez plus sur les paysages du Beaujolais, sa géologie et da viticulture *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

*

places limitées, sur inscription jusqu’à 72h à l’avance

Place du petit Tertre Place du petit Tertre – 69460 Vaux-en-Beaujolais Vaux-en-Beaujolais 69460 Rhône Sur la place du petit tertre : – la fresque pour découvrir les personnages emblématiques du roman (Pinceau d’Or en 2012) – le musée Gabriel Chevallier pour découvrir le célèbre auteur de Clochemerle – le manège théâtral pour découvrir les scènes du roman – les jardinières bavardes pour écouter des extraits de scènes du livre – la cave de Clochemerle

Crédits : crédit: Service communication Communauté d’agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône Gratuit

Détails Heure : 14:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Rhône, Vaux-en-Beaujolais Autres Lieu Place du petit Tertre Adresse Place du petit Tertre - 69460 Vaux-en-Beaujolais Ville Vaux-en-Beaujolais lieuville Place du petit Tertre Vaux-en-Beaujolais