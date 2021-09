Concarneau Place du Petit Château Concarneau, Finistère Campement médiéval – La Maisnie de Kistreberh à Concarneau Place du Petit Château Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Campement médiéval – La Maisnie de Kistreberh à Concarneau Place du Petit Château, 18 septembre 2021 10:00, Concarneau. Journée du patrimoine 2021 Place du Petit Château. Gratuit

18 et 19 septembre Campement médiéval – La Maisnie de Kistreberh à Concarneau * La Maisnie de Kistreberh prend ses quartiers en Ville Close le temps d’un week-end.Dames, enfançons, écuyers, hommes d’armes et conteurs animent le campement médiéval et vous invitent à découvrir leur quotidien. Au gré de vos déambulations, attardez-vous près du feu et humez le fumet des recettes tirées du « Viandier de Paris ». Visitez la tente du seigneur Enguerrand d’Adyvac’h : son mobilier l’accompagne dans tous ses déplacements. Ne soyez pas étonné de surprendre ce dernier dans sa tente étuve prenant son bain. Une bonne occasion d’en apprendre davantage sur l’hygiène au XIIIème siècle. Dégustez avec modération l’Hyprocas, une boisson à base de vin, sucrée au miel et parfumée d’épices. La vie sur le camp n’est pas toujours si calme et la voilà troublée par une querelle. Les regards se tournent vers la lice où se prépare un duel. Démonstration de combat et présentation des armes dévoilent la facette militaire du campement. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit, soumis au contrôle du pass sanitaire

Place du Petit Château Ville close 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Crédits : Service Patrimoine Concarneau Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Place du Petit Château Adresse Ville close 29900 Concarneau Ville Concarneau Age maximum 99 lieuville Place du Petit Château Concarneau