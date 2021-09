Festi’Patrimoine Place du Marché, Le Poiré-sur-Vie, 18 septembre 2021 10:00, Le Poiré-sur-Vie.

Journée du patrimoine 2021 Place du Marché, Le Poiré-sur-Vie. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00

Festi’Patrimoine

La Mairie du Poiré-sur-Vie vous propose un voyage dans le temps pour célébrer les 150 ans du nom du Poiré-sur-Vie avec Festi’Patrimoine et son concert.

Festi’Patrimoine (Place du Marché de 10h à 18h)

L’association BS Racing exposera trente véhicules anciens sur la Place. Chacun pourra voter pour élire le véhicule le plus élégant et admirer deux parades dans les rues genôtes (à 12h puis à 16h).

Jean Mignet accueillera les plus curieux d’entre vous pour des balades du patrimoine à travers cinq lieux emblématiques du Poiré-sur-Vie. Trois départs sont prévus sur la journée (11h, 16h et 17h30) pour une heure de visite commentée avec passion.

Les plus curieux pourront également acheter des livres sur le patrimoine proposés par l’association Mémoire du Poiré.

Le Vircouët sera également présent pour une démonstration de danses traditionnelles anciennes de 14h30 à 15h30.

Les plus gourmands seront ravis de retrouver le Club des Genêts d’Or et leurs crêpes délicieuses. Ils proposeront également des jeux de palets.

Des jeux traditionnels en bois seront mis à disposition tout au long de la journée.

Concert de Festi’Patrimoine (Eglise Saint-Pierre à partir de 20h30)

Pour continuer les festivités, une soirée « Patrimoine et musique » vous est proposée dès 20h30 à l’église Saint-Pierre. Après une présentation de l’église et de ses caractéristiques architecturales, l’orgue sera mis à l’honneur par les organistes de la commune. Ce sera ensuite à la musique de chambre, et plus particulièrement au piano et au violon d’être mis à l’honneur par Evelyne Moussier-Michel et Haïk Davtian.

Exposition « 150 ans d’histoire et de mémoire » (Médiathèque du Poiré-sur-Vie du 21 au 30 septembre)

L’exposition « 150 ans d’histoire et de mémoire » viendra prolonger cet anniversaire. Elle sera présentée du mardi 21 au jeudi 30 septembre à la Médiathèque du Poiré-sur-Vie (19 Rue des Chênes, 85170 Le Poiré-sur-Vie).

Les collections d’objets anciens de Léon Barreteau et Jean-Claude Chauvet illustreront la vie du quotidien et les métiers d’autrefois. Jean Mignet retracera également les 150 ans d’histoire du Poiré-sur-Vie à travers une dizaine de panneaux illustrés de photos anciennes.

Jean Mignet animera également deux soirées conférence à la Médiathèque, intitulées « Et si on se racontait le Poiré ? » les mercredi 22 et lundi 27 septembre à 20h. Conférences sur inscription par mail à l’adresse lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr et présentation du passe sanitaire.

Informations pratiques

Événement gratuit et soumis au passe sanitaire (vaccination complète, test négatif de moins de 72h, rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours à moins de 6 mois) pour les personnes majeures.

Contact

Service culturel – Mairie du Poiré-sur-Vie

02.51.31.80.14 – service.culturel@ville-lepoiresurvie.fr

samedi 18 septembre – 10h00 à 23h00

Entrée libre



Place du Marché, Le Poiré-sur-Vie 85170 Vendée

Crédits : Ville du Poiré-sur-Vie Gratuit