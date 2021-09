Melgven Place du Grand Chêne - Melgven Finistère, Melgven Balade patrimoine à Melgven Place du Grand Chêne – Melgven Melgven Catégories d’évènement: Finistère

Dimanche 19 septembre, 09h30 Balade patrimoine à Melgven * Au fil d’une promenade d’envrion 8 km sur les chemins de Melgven, découvrez-en plus sur la voie romaine avec Florence Delneufcourt (de l’association HPPR) et sur la fontaine de Penfeutenn avec Jean-Pierre Le Baccon (professeur d’Histoire). *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 11h30

Accès libre – Prévoir chaussures de marche / Rdv à 9h30 sur la place du Grand Chêne / Renseignements : Service culturel de Melgven 0298979458 ou culturel@melgven.fr

Place du Grand Chêne – Melgven 29140, Melgven

Fontaine – Patrimoine Melgven

