Un témoin de l’histoire d’Ajaccio, la place du Diamant Place du général de Gaulle, 18 septembre 2021 14:00, Ajaccio.

Journée du patrimoine 2021 Place du général de Gaulle. Gratuit

18 et 19 septembre

Un témoin de l’histoire d’Ajaccio, la place du Diamant

*

S’il y a bien des espaces urbains au patrimoine « pour tous » ce sont bien les places. Véritables aimants à patrimoine ces figures d’exclusion, de rassemblement, de passage sont souvent des témoins orientés mais privilégiés des petites et de la grande Histoire ainsi que des centres identitaires incontournables des villes. C’est ainsi que nous vous proposons dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2021 à Ajaccio, de venir découvrir l’histoire méconnue de la place du Diamant, véritable centre de gravité incontournable de l’urbanisme napoléonien qui est aujourd’hui, au-delà du personnage historique d’exception : une composante essentielle à connaitre pour mieux percevoir et toucher du doigt la ville qui l’a vu naitre. Plus qu’un simple espace, les études les plus récentes démontrent que ce lieu est peut-être celui qui en un seul endroit, concentre le plus de variations, de projets, d’espoirs, de désillusions et en fait de manière surprenante, certainement le témoin le plus attentif de l’histoire de cette ville : pour tous. Les participants seront guidés par Florian Blazin, chargé de mission Inventaire à la Direction des Patrimoines de la Ville d’Ajaccio.

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

*



Place du général de Gaulle Place du général de Gaulle Ajaccio 20000 Ajaccio-Centre Corse-du-Sud

Crédits : ©DR. Gratuit