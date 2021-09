Dzaoudzi Place du Four à Chaux, Dzaoudzi-Labattoir Dzaoudzi Zama-Za-Halé Place du Four à Chaux, Dzaoudzi-Labattoir Dzaoudzi Catégorie d’évènement: Dzaoudzi

18 et 19 septembre Zama-Za-Halé * Les JEP 2021 se dérouleront à la place du Four à Chaux, non loin du lieu-dit Vatou-Ména, site historique de Petite-Terre. Nous comptons sur les deux jours : les 18 et 19 septembre, pour mettre en place diverses actions nouvelles qui permettront à la population jeune et moins jeune de vivre un moment privilégié de la vie d’antan.

Les actions proposées :

– Exposition sur le thème du cocotier et démonstrations

– Exposition sur les personnalités qui ont fait l’histoire de Mayotte et de la commune

– Exposition-vente de poteries, articles artisanaux (associations et commerçants)

– Démonstration de pêche au Djarifa (pêche à pied au filet)

– Course de pirogue à Four à Chaux

– Dégustation des fruits de mer (trondro, camara, pwedza etc…)

– Dégustation des produits agricoles tels que l’igname, patate douce, manioc, banane etc.

– Ascension vers Vatou –Ména pour honorer la mémoire de nos ancêtres

– Démonstration des danses traditionnelles

– Vente de repas traditionnels (associations de la commune)

– Participation à la fabrication d’objets traditionnels

– Démonstration de jeux traditionnels pour enfants

– Visite du site de la mosquée de Polé (sur réservation) *

samedi 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

entrée libre et visites du site de Polé sur réservation

Place du Four à Chaux, Dzaoudzi-Labattoir place du Four à Chaux Dzaoudzi 97615

