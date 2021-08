Rouen Place du chêne Rouge Rouen, Seine-Maritime Visite guidée “Rouen les Sens en éveil” Place du chêne Rouge Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Visite guidée “Rouen les Sens en éveil” Place du chêne Rouge, 18 septembre 2021 17:30, Rouen. Journée du patrimoine 2021 Place du chêne Rouge. Gratuit|Sur inscription https://www.weezevent.com/rouen-les-sens-en-eveil

Samedi 18 septembre, 17h30, 19h30 Visite guidée “Rouen les Sens en éveil” * Entre 3 places et un jardin, découvrez Rouen et son architecture d’une manière originale à travers vos sens et votre créativité. Des guides conférenciers vous amèneront à percevoir le patrimoine autrement… En partenariat avec les Amis des Orgues de l’église Saint-Godard. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 19h30 à 21h00

Durée : 1h30, RDV Place du chêne Rouge (derrière le musée des Beaux-Arts).

Place du chêne Rouge Place du chêne rouge, Rouen, 76000

