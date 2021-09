Tramayes Place du champ de foire Saône-et-Loire, TRAMAYES Découverte des hôtels, restaurants et débits de boissons tramayons de 1900 à 1999 Place du champ de foire Tramayes Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

TRAMAYES

Découverte des hôtels, restaurants et débits de boissons tramayons de 1900 à 1999 Place du champ de foire, 18 septembre 2021 10:00, Tramayes. Journée du patrimoine 2021 Place du champ de foire. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte des hôtels, restaurants et débits de boissons tramayons de 1900 à 1999 * Découverte des hôtels, restaurants et débits de boisson tramayons du siècle dernier Déambulation libre, avec des temps forts dans les principales rues de Tramayes, pour découvrir par des panneaux racontant leurs histoires, les auberges, restaurants, débits de boisson des années 1900

Pour petits et grands : découverte de la vie de Tramayes autrefois, par un jeu de piste

Accompagnements musicaux à 11h

Viste commentée à 14h30

Saynètes à 15h30 le 19/09

Concert fanfare à 17h le 19/9 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

*

Place du champ de foire 3 place du champ de foire, 71520, Tramayes Tramayes 71520 Saône-et-Loire Crédits : mairie de Tramayes – libre de droit Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, TRAMAYES Autres Lieu Place du champ de foire Adresse 3 place du champ de foire, 71520, Tramayes Ville Tramayes Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Place du champ de foire Tramayes