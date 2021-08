Salles Place du champ de foire Gironde, Salles Initiation aux danses gasconnes et bal gascon Place du champ de foire Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Initiation aux danses gasconnes et bal gascon Place du champ de foire, 18 septembre 2021 19:00, Salles. Journée du patrimoine 2021 Place du champ de foire. Gratuit

Samedi 18 septembre, 19h00 Initiation aux danses gasconnes et bal gascon * *

samedi 18 septembre – 19h00 à 21h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Place du champ de foire Place du champ de foire, 33770 Salles Salles 33770 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30019989.jpg Crédits : ©Office de tourisme du Val de l’Eyre Gratuit ©Compagnie des musiques téléscopiques

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Place du champ de foire Adresse Place du champ de foire, 33770 Salles Ville Salles Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Place du champ de foire Salles