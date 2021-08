Les Roches-de-Condrieu Place du carcan, les Roches-de-Condrieu,38370 Isère, Les Roches-de-Condrieu Inauguration de la fresque de la place du carcan Place du carcan, les Roches-de-Condrieu,38370 Les Roches-de-Condrieu Catégories d’évènement: Isère

Les Roches-de-Condrieu

Inauguration de la fresque de la place du carcan Place du carcan, les Roches-de-Condrieu,38370, 18 septembre 2021 17:30, Les Roches-de-Condrieu. Journée du patrimoine 2021 Place du carcan, les Roches-de-Condrieu,38370. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h30, 18h00 Inauguration de la fresque de la place du carcan * Inauguration de la nouvelle fresque de la place du Carcan aux Roches-de-Condrieu suivi du concert de la formation de musiques actuelles du conservatoire 6/4 D’Eber. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 20h30

*

Place du carcan, les Roches-de-Condrieu,38370 Les Roches-de-Condrieu, 38370 Les Roches-de-Condrieu 38370 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15447979.jpg?_ts=1627905310867

Adresse exacte : place du carcan 38370 les Roches-de-Condrieu.

Crédits : ® MAIRIE DES ROCHES DE CONDRIEU Gratuit ® Communes.com

Détails Heure : 17:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Isère, Les Roches-de-Condrieu Autres Lieu Place du carcan, les Roches-de-Condrieu,38370 Adresse Les Roches-de-Condrieu, 38370 Ville Les Roches-de-Condrieu Age maximum 99 lieuville Place du carcan, les Roches-de-Condrieu,38370 Les Roches-de-Condrieu