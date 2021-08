Lamorlaye Place du Calvaire Lamorlaye, Oise promenade commentée à vélo dans le Lys-Chantilly Place du Calvaire Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

promenade commentée à vélo dans le Lys-Chantilly Place du Calvaire, 18 septembre 2021 08:30, Lamorlaye. Journée du patrimoine 2021 Place du Calvaire. Gratuit 0622054236, lamorlayealma@gmail.com

Samedi 18 septembre, 08h30, 14h30 promenade commentée à vélo dans le Lys-Chantilly * Promenade facile à vélo avec l’association AU5V-Lamorlaye à Bicyclette dans le lotissement du Lys-Chantilly ; nous évoquerons les anciennes seigneuries du Lys et de Lamorlaye, les vieux chemins, les Condé, la plantation de la forêt, la création du lotissement avec ses maisons témoins. Nous pourrons visiter la chapelle Saint-Vaast dans le Vieux Lys. *

samedi 18 septembre – 08h30 à 09h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

limité à 25 personnes – inscription recommandée

Place du Calvaire Place du Calvaire – 60260 Lamorlaye Lamorlaye 60260 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16749459.jpg 0622054236 http://www.lamorlayealma.wordpress.com

Lamorlaye est une ville de 9500 habitants au sud de l’Oise, proche de Chantilly et Royaumont

Crédits : © ALMA Gratuit CPA ALMA

