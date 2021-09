Nantes Place du Bouffay Loire-Atlantique, Nantes Balade dans les pas d’un Nantais à travers le quartier du Bouffay Place du Bouffay Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade dans les pas d’un Nantais à travers le quartier du Bouffay Place du Bouffay, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Place du Bouffay. Gratuit https://www.nantes-tourisme.com/fr, 0892 464 044

Dimanche 19 septembre, 10h00, 15h00 Balade dans les pas d’un Nantais à travers le quartier du Bouffay * Nous vous proposons de suivre les pas d’un Greeter Nantais à travers le quartier du Bouffay.

Début de la balade depuis la place du Bouffay, et périgrination dans ce quartier historique de Nantes, la place et l’église Sainte Croix, les maisons à pans de bois, la place du Change, …..

Et retour place du Bouffay *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Visite sur inscription auprès de Nantes Tourisme. Nombre de places limitée à 10/12 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Place du Bouffay Place du Bouffay – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique Crédits : Gratuit

