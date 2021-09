Le Chambon-Feugerolles Place du Bon Pasteur Le Chambon-Feugerolles, Loire MIRAGE (Un jour de fête) par la Cie Dyptik (Saint-Etienne) Place du Bon Pasteur Le Chambon-Feugerolles Catégories d’évènement: Le Chambon-Feugerolles

Vendredi 17 septembre, 18h00 MIRAGE (Un jour de fête) par la Cie Dyptik (Saint-Etienne) * Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, la ville du hambon-Feugerolles propose un spectacle de rue gratuit.

Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées sur le toit des habitations, des drapeaux suspendus, des pas qui frappent le sol avec force et élégance,

tête haute, vêtements colorés, soigneusement ajustés…

Une image en suspens inspirée d’un désir tellement violent qu’il transcende la réalité… Mirage *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

Place du Bon Pasteur place pasteur, Le Chambon-Feugerolles Le Chambon-Feugerolles 42500 Loire

0477403020 http://www.lechambon.fr

Nouvelle place, réhabilitée en 2021

