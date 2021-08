Saint-Omer Place du 8 Mai 1945, Saint-Omer Pas-de-Calais, Saint-Omer Visite guidée Place du 8 Mai 1945, Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Samedi 18 septembre, 10h30 Visite guidée * À deux pas de la gare de Saint- Omer se dresse la Halle aux Choux. Apprenez-en davantage sur son projet de réhabilitation, mené par l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure. À cette occasion, venez découvrir avec une guide l’histoire de ce bâtiment situé dans l’ancien site dédié au fret. Un membre de l’équipe du projet de réhabilitation vous dévoilera ensuite le futur de ce secteur, avec la création d’un nouveau quartier. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03.21.98.08.51

