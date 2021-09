Carpentras Place d’Inguimbert Carpentras, Vaucluse Café-Patrimoine Place d’Inguimbert Carpentras Catégories d’évènement: Carpentras

Vaucluse

Café-Patrimoine Place d’Inguimbert, 18 septembre 2021 15:00, Carpentras. Journée du patrimoine 2021 Place d’Inguimbert. Gratuit 04 90 67 69 21

Samedi 18 septembre, 15h00 Café-Patrimoine * Autour de photos et de cartes postales anciennes venez évoquer vos souvenirs du Carpentras d’autrefois, la vie de la ville, vos histoires autour de la famille, des anciens commerces et métiers, etc… Animé par un médiateur du patrimoine de la CoVe. La parole est à vous ! Atelier-discussion autour d’un café, animé par Sarah Fauvel et Chloé Bézert, médiatrices du patrimoine de la CoVe. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

*

RDV Place d’Inguimbert (devant la poste). Renseignements Service Culture et Patrimoine de la Cove.

