Bordeaux : la vérité si je mens ! Place des Quinconces, 18 septembre 2021 11:00, Bordeaux.

Samedi 18 septembre, 11h00

Bordeaux : la vérité si je mens !

Vous suivrez deux guides conférencières, Julia et Marie, et devrez résoudre des énigmes pour faire avancer la visite et démêler le vrai du faux !

Cette visite pédestre de Bordeaux dure environ 1h30 et vous entraine dans le quartier du Triangle de Bordeaux. Rendez-vous devant la colonne des Girondins à 11h00 pour venir à bout des légendes urbaines et résoudre les énigmes qui feront avancer la visite !

Il faudra faire appel à vos méninges et votre mémoire pour démêler le vrai du faux et identifier la guide qui vous ment !

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

3€ personne recommandé. ⚠️ Réservation obligatoire par mail. 30 personnes maximum.



Place des Quinconces Place des Quinconces, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde

Créée au début du XIXe siècle sur l’emplacement du château Trompette, elle est composée d’une esplanade descendant en pente douce vers la Garonne encadrée au nord et au sud de plantations d’arbres. L’imposant monument aux Girondins et deux colonnes rostrales en décorent les deux extrémités. Sa superficie (12 hectares), qui en fait la plus grande place de France et l’une des plus vastes d’Europe, lui permet d’accueillir des manifestations telles que des concerts et des foires, notamment la foire aux plaisirs (une fête foraine), la foire d’Automne (brocante) ou encore le Cirque Arlette Gruss.

Le Monument aux Girondins date des XIXe et XXe siècles. Il est surmonté d’une statue de bronze de la Liberté et entouré d’un bassin avec des statues remarquables équines.

Depuis la mise en place du réseau de tramway, la place est devenue la plus importante station de correspondance du réseau de transports en commun de Bordeaux.

