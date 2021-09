Lambesc Place des Poilus Bouches-du-Rhône, Lambesc Jazztet Place des Poilus Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Jazztet Place des Poilus, 19 septembre 2021 17:00, Lambesc. Journée du patrimoine 2021 Place des Poilus. Gratuit Handicap moteur 04 42 17 00 62

Dimanche 19 septembre, 17h00 Jazztet * Constitué en 2017 autour de plusieurs membres de l’orchestre Big Band JazzMania de Lambesc, le Jazztet propose un répertoire mêlant Swing, Ballad, Latin Jazz, Cool Jazz et Jazz Modal. Les 7 musiciens de la formation mettent à l’honneur des grands noms du patrimoine Jazz. *

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Réservation obligatoire à partir du 6 septembre

Place des Poilus Place des Poilus Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Crédits : Gratuit

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Place des Poilus Adresse Place des Poilus Lambesc Ville Lambesc lieuville Place des Poilus Lambesc