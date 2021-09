Lambesc Place des Poilus Bouches-du-Rhône, Lambesc À la recherche des lettres perdues de Madame de Sévigné Place des Poilus Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Journée du patrimoine 2021
Gratuit
04 42 17 00 62

Samedi 18 septembre, 11h00, 15h00, 16h30 À la recherche des lettres perdues de Madame de Sévigné * Un chasseur de trésor recherche depuis des années les lettres cachées de Madame de Sévigné. Au fil des rues et ruelles de Lambesc et avec son aide, pars à la recherche d’indices et réponds aux énigmes. Sauras-tu retrouver les lettres cachées? *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h50

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h50

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h20

Réservation obligatoire à partir du 3 septembre

Place des Poilus
Place des Poilus Lambesc
Lambesc 13410
Bouches-du-Rhône

Heure : 11:00 - 17:20
Age minimum 8
Age maximum 15