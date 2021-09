Douai Place de pollinchove, Douai Douai, Nord Bateaux Promenades du Vieux-Douai Place de pollinchove, Douai Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Bateaux Promenades du Vieux-Douai Place de pollinchove, Douai, 17 septembre 2021 15:00, Douai. Journée du patrimoine 2021 Place de pollinchove, Douai. Tarif habituel|Sur inscription https://reservation.douaisis-tourisme.fr/bateaux-promenades-du-vieux-douai.html

17 – 19 septembre Bateaux Promenades du Vieux-Douai * Au cœur de Douai, laissez-vous aller à une agréable balade en barques

électriques loin de l’effervescence de la ville. Au fil de l’eau, le long des jardins et des maisons aux façades restaurées, le guide vous contera

le rôle essentiel de la Scarpe dans L’histoire et le développement de la

ville. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

*

Sur présentation du pass sanitaire. Port du masque obligatoire.

Place de pollinchove, Douai Place de Pollinchove, Douai Douai 59500 Nord

03 27 88 26 79 https://reservation.douaisis-tourisme.fr/bateaux-promenades-du-vieux-douai.html

Au cœur de Douai, laissez-vous aller à une agréable balade en barques électriques loin de l’effervescence de la ville. Au fil de l’eau, le long des jardins et des maisons aux façades restaurées, le guide vous contera le rôle essentiel de la Scarpe dans l’histoire et le développement de la ville

Crédits : ADLanglet Tarif habituel|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu Place de pollinchove, Douai Adresse Place de Pollinchove, Douai Ville Douai lieuville Place de pollinchove, Douai Douai