Pont-du-Château Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Balade patrimoniale et œnologique Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme

Balade patrimoniale et œnologique Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau, 19 septembre 2021 10:30, Pont-du-Château. Journée du patrimoine 2021 Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau. Gratuit|Sur inscription 04 73 98 65 00

Dimanche 19 septembre, 10h30 Balade patrimoniale et œnologique * Découvrez l’histoire viticole de Pont du Château à travers une balade commentée qui vous mènera des caves du seigneur au cuvage de La Grappe Ponteïre et enfin à la vigne La Grimaude. Vous pourrez achever votre visite par un pique-nique tiré du sac dans le Parc de la Champignonnière à deux pas.

Rassemblement dès 10h20.

A 10h30 – Monument aux morts *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

*

Visite accompagnée sur réservation

Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau 63430 Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Crédits : Commune de Pont du Château Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:30 - 12:00 Catégories d’évènement: Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Autres Lieu Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau Adresse Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau 63430 Ville Pont-du-Château Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Place de l’hôtel de ville, Pont du Chateau Pont-du-Château