Samedi 18 septembre, 14h00 Exposition sur les voitures anciennes * Exposition de voitures anciennes proposée par le Café français. Parmi les voitures exposées : la Simca Aronde ! Cette voiture a notamment été offerte à Simone de Beauvoir par Jean-Paul Sartre dans les années 60. L’occasion pour l’association En Avant Première de proposer un atelier d’écriture (à 14h30) autour de ces deux grandes figures littéraires et intellectuelles du XXe siècle. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire.

