Visite commentée du patrimoine bati et paysagé de Magny en Vexin Place de l’Europe, 18 septembre 2021 09:30, Magny-en-Vexin. Journée du patrimoine 2021 Place de l’Europe. Gratuit

18 et 19 septembre Visite commentée du patrimoine bati et paysagé de Magny en Vexin * Sur la base du parcours des sentiers du Patrimoine, visite historique commentée du centre de la ville de Magny-en-Vexin.

Accès: En voiture avec parkings à proximité. Par bus 95-04 depuis Cergy Préfecture *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 11h30

Visite gratuite de 2 heures avec 1 départ par jour destinées aux personnes désireuses d’en savoir davantage sur l’histoire de Magny-en-Vexin et de son évolution jusqu’à nos jours.

Place de l’Europe 95420 Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin 95420 Val-d’Oise

