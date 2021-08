Sainte-Valière Place de l'église Aude, Sainte-Valière Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Un tour sur la petite caminade entre Pouzols et Sainte-Valière” Place de l’église Sainte-Valière Catégories d’évènement: Aude

Sainte-Valière

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Un tour sur la petite caminade entre Pouzols et Sainte-Valière” Place de l’église, 17 septembre 2021 14:00, Sainte-Valière. Journée du patrimoine 2021 Place de l’église. Gratuit|Sur inscription caminsminervois@orange.fr, 06 33 49 07 73

Vendredi 17 septembre, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Un tour sur la petite caminade entre Pouzols et Sainte-Valière” * Découverte des patrimoines environnementaux et historiques de nos deux villages à travers une chasse aux trésors accompagnée. Pour les jeunes et les adultes. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

*

Rdv place de l’église, durée : 2h environ, 6 km, 40 participants

Place de l’église place de l’église, 11120 Sainte-Valière Sainte-Valière 11120 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 0633490773 https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Camins-504145176295044/

En chemin, découvrir l’histoire et l’environnement de nos villages.

Crédits : © camins Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Aude, Sainte-Valière Autres Lieu Place de l'église Adresse place de l'église, 11120 Sainte-Valière Ville Sainte-Valière Age minimum 7 Age maximum 13 lieuville Place de l'église Sainte-Valière