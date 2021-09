Châtel Place de l'église Châtel, Haute-Savoie “Châtel au son des cloches” Place de l’église Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Haute-Savoie

“Châtel au son des cloches” Place de l’église, 18 septembre 2021 10:30, Châtel. Journée du patrimoine 2021 Place de l’église. Gratuit 04 50 73 22 44, 04 50 71 75 11

Samedi 18 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 “Châtel au son des cloches” * Inscriptions auprès de Châtel Tourisme 04 50 73 22 44 *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

*

Places limitées.

Place de l’église 74390 Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/null https://www.chatel.com/ Crédits : ©Lambert Meyer – Châtel Gratuit

Détails Heure : 10:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Châtel, Haute-Savoie Autres Lieu Place de l'église Adresse 74390 Châtel Ville Châtel Age maximum 99 lieuville Place de l'église Châtel