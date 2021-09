Cergy Place de l'Église Cergy, Val-d'Oise Cergy village, ses sentes et sa fête Place de l’Église Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Cergy village, ses sentes et sa fête Place de l’Église, 19 septembre 2021 14:00, Cergy. Journée du patrimoine 2021 Place de l’Église. Gratuit Handicap moteur charivariauvillage@cergy.fr

Dimanche 19 septembre, 14h00, 16h00 Cergy village, ses sentes et sa fête * Une invitation à la redécouverte de cet étonnant morceau de campagne au cœur de la ville nouvelle et de sa fête Charivari au village, témoins du passé et des métamorphoses de Cergy. Lieu de départ : l’église Saint-Christophe – Place de l’Église Cet événement est organisé dans le cadre de l’exposition et des animations Charivari, le sens de la fête autour de l’histoire et de l’évolution de la fête patrimoniale au village de Cergy. Plus d’informations sur : http://www.cergy.fr/charivari *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 18h00

Tout public, visite à pied, inscription avant le 17/09 à 12h

Place de l’Église 95000 Cergy Cergy Val-d’Oise Crédits : Lionel Pages – Ville de Cergy Gratuit

