Cergy Place de l'Église Cergy, Val-d'Oise Visites guidées, conte et manège à l’église Saint-Christophe Place de l’Église Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Val-d'Oise

Visites guidées, conte et manège à l’église Saint-Christophe Place de l’Église, 18 septembre 2021 14:00, Cergy. Journée du patrimoine 2021 Place de l’Église. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visites guidées, conte et manège à l’église Saint-Christophe * Cet édifice classé au titre des monuments historiques depuis 1913 vous ouvre ses portes pour des visites guidées organisées par la paroisse. L’église offre un plan carré sur un ouvrage du XIIe siècle dont subsiste notamment le clocher roman. L’édifice a été profondément remanié au cours des siècles mais c’est son portail Renaissance particulièrement rare et élégant, tourné vers le village qui retient l’attention. Une voûte d’ogives parmi les plus anciennes de la région et un porche fortifié côté sud, attenant à l’église, complètent cet ensemble architectural atypique. Le visiteur pourra également écouter l’histoire du saint patron de Cergy par le conteur Tsvika.

À l’origine la fête patrimoniale s’appelait “La Saint-Christophe” en hommage au patron de l’église de Cergy. À la sortie de la visite, les enfants sont invités à faire un tour de manège et déguster des friandises (ouvert entre 14h et 19h), comme du temps de la fête patronale. Cet événement est organisé dans le cadre de l’exposition et des animations Charivari, le sens de la fête autour de l’histoire et de l’évolution de la fête patrimoniale au village de Cergy.

Il est ouvert également les 11 et 12 septembre aux mêmes horaires. Plus d’informations : http://www.cergy.fr/charivari *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h15

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h15

*

Entrée libre, soumis au contrôle du pass sanitaire selon les mesures gouvernementales en vigueur.

Place de l’Église 95000 Cergy Cergy Val-d’Oise Crédits : Lionel PAGES – Ville de Cergy Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Cergy, Val-d'Oise Autres Lieu Place de l'Église Adresse 95000 Cergy Ville Cergy Age maximum 99 lieuville Place de l'Église Cergy