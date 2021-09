Le Hamel Place de l'Église - 80800 Le Hamel Le Hamel, Somme Visite église St Médard et exposition statues de la Vierge Place de l’Église – 80800 Le Hamel Le Hamel Catégories d’évènement: Le Hamel

Somme

Visite église St Médard et exposition statues de la Vierge Place de l’Église – 80800 Le Hamel, 18 septembre 2021 10:00, Le Hamel. Journée du patrimoine 2021 Place de l’Église – 80800 Le Hamel. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite église St Médard et exposition statues de la Vierge * Cette église, reconstruite après la Première Guerre Mondiale, possède notamment deux statues inscrites au titre des monuments historiques datant du XVIIIe et représentant la Vierge qui ont fait l’objet d’une restauration récente et qui seront présentées aux visiteurs pour la première fois. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

*

Entrée libre,dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Place de l’Église – 80800 Le Hamel place de l’église 80800 le hamel Le Hamel 80800 Somme Crédits : stephane chevin Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Le Hamel, Somme Autres Lieu Place de l'Église - 80800 Le Hamel Adresse place de l'église 80800 le hamel Ville Le Hamel lieuville Place de l'Église - 80800 Le Hamel Le Hamel