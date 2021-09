Daoulas Place de l'Abbaye Daoulas, Finistère Visite libre de l’Abbatiale de Daoulas Place de l’Abbaye Daoulas Catégories d’évènement: Daoulas

Finistère

Visite libre de l’Abbatiale de Daoulas Place de l’Abbaye, 18 septembre 2021 09:00, Daoulas. Journée du patrimoine 2021 Place de l’Abbaye. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’Abbatiale de Daoulas * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Place de l’Abbaye 21 Rue de l’Église, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35916479.61215.jpg 0298258439 http://www.daoulas.bzh https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/?ref=br_rs

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de concentrer les centres d’intérêts : le charme des jardins et leur diversité botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la découverte des cultures lointaines à la faveur d’expositions centrées sur la diversité culturelle.

Crédits : Libre de droit Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Daoulas, Finistère Autres Lieu Place de l'Abbaye Adresse 21 Rue de l'Église, 29460, Daoulas Ville Daoulas Age maximum 99 lieuville Place de l'Abbaye Daoulas