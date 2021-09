Vendres Place de la roselière Hérault, Vendres Conférence “Le port du Chichoulet par les femmes et les hommes qui l’ont créé” Place de la roselière Vendres Catégories d’évènement: Hérault

Conférence "Le port du Chichoulet par les femmes et les hommes qui l'ont créé" Place de la roselière, 19 septembre 2021 11:00, Vendres

Dimanche 19 septembre, 11h00 Conférence “Le port du Chichoulet par les femmes et les hommes qui l’ont créé” * Conférence organisée par le Parc Culturel du Biterrois et Patrimoine et Nature. Guy Diaz, ancien maire, retrace la genèse du port du Chichoulet dans sa dimension humaine. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

Pass sanitaire

