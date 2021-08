Strasbourg Place de la République Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée d’une place, symbole de l’avènement du nouveau pouvoir allemand Place de la République Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite guidée d’une place, symbole de l’avènement du nouveau pouvoir allemand Place de la République, 17 septembre 2021 10:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Place de la République. Gratuit 06 74 25 71 82

17 – 19 septembre Visite guidée d’une place, symbole de l’avènement du nouveau pouvoir allemand * L’actuelle place de la République est le cœur du quartier de la Neustadt, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Centre névralgique de l’ancien quartier allemand suite à l’Annexion de 1871, la Place de la République offre un aperçu exceptionnel de l’architecture allemande de l’époque. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 18h00 à 19h30

Gratuit. Entrée libre. Rdv devant le Monument aux Morts, au centre de la place.

Place de la République Place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67073 Krutenau Bas-Rhin

La place de la République, ancienne Kaiserplatz, constitue le centre de la Neustadt. Cette place monumentale avait vocation à être le nouveau centre politique et administratif de la ville, en concentrant de nombreux édifices officiels. Elle est également le point de convergence des grands axes qui structurent l’extension urbaine.

