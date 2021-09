Noyal-Muzillac Place de la Mairie, Noyal Muzillac Morbihan, Noyal-Muzillac Visite guidée de Noyal-Muzillac Place de la Mairie, Noyal Muzillac Noyal-Muzillac Catégories d’évènement: Morbihan

Visite guidée de Noyal-Muzillac Place de la Mairie, Noyal Muzillac, 18 septembre 2021 16:30, Noyal-Muzillac. Journée du patrimoine 2021 Place de la Mairie, Noyal Muzillac. Gratuit|Sur inscription 02 97 41 11 32, patrimoine@damgan-larochebernard-tourisme.com

Samedi 18 septembre, 16h30 Visite guidée de Noyal-Muzillac * Visite du centre de Noyal-Muzillac, Commune du Patrimoine rural de Bretagne, rythmé par de riches demeures seigneuriales qui ont été conservées datant du 16ème, 17ème et 18ème siècles.

Suivie de la visite guidée de l’église Saint Martin. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

Place de la Mairie, Noyal Muzillac place de la Mairie, 56190 Noyal-Muzillac Noyal-Muzillac 56190 Morbihan

http://www.noyal-muzillac.fr/ Crédits : @aLamoureux Gratuit|Sur inscription

