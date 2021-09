Breizh Panhard Place de la Mairie – La Prénessaye, 17 septembre 2021 09:30, LA PRENESSAYE.

Présentation du projet – Breizh Panhard

Nous sommes un groupe de bretons passionnés par la marque Panhard & Levassor et sa remarquable histoire, qui avons créé cette association « Panhard Concept Historique » domiciliée en mairie de La Prénessaye dans les Côtes d’Armor.

Nous célébrons en Centre Bretagne à la mi-septembre, le week-end du patrimoine européen autour de la marque Panhard&Levassor qui fête ses 130 ans.

Mais pourquoi en Centre Bretagne ?

Ce terroir de « l’Argoat » (Bretagne intérieure par opposition à « l’Armor » Bretagne Côtière) est la région d’où est issue la famille Panhard.

Les aïeux de la famille qui s’appelaient à l’époque « Penhart » vivaient essentiellement dans le périmètre Loudéac-La Prénessaye-Plémet.

En 2021, les 130 ans de la marque doyenne est le catalyseur qui incitera à faire venir en Bretagne centrale les amateurs de voitures anciennes, à commencer par les Panhardistes.

Nous sommes soutenus par la fédération des clubs Panhard&Levassor qui regroupent 18 clubs dont 8 clubs étrangers soit environ 2300 adhérents, les municipalités de Pontivy, Loudéac, La Prénessaye, de la région Bretagne, du département des Côtes d’Armor et de Loudéac Communauté.

Nous voulons participer à l’attractivité touristique de l’Argoat en utilisant les ressources liées à nos passions que sont la curiosité historique et l’automobile ancienne.

Ces journées culturelles sont l’occasion unique de mettre à la disposition du public cette magnifique histoire industrielle qui mérite d’être connue et mise à l’honneur sur les terres des aïeux du fondateur de la marque.

Outre le fait qu’ils soient les créateurs de l’automobile en série, toute l’histoire de cette marque reflète l’innovation, l’expérimentation de nouvelles techniques dans les domaines civils, militaires et sportifs.

Faîtes plus ample connaissance avec nous-

https://www.panhard-concept-historique.com

Voici notre programme « Breizh Panhard » détaillé :

COVID-19

Cette manifestation est soumise à l’approbation des autorités administratives.

Les contraintes sanitaires du moment seront appliquées.

Ces journées que nous voulons culturelles, intergénérationnelles et attractives en ce week-end du patrimoine, se déroulent sur 3 jours, les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.

Le Vendredi 17 Septembre :

Accueil à Pontivy des Panhardistes et de leurs sympathisants à partir de 9h30 dans le square Langlier, magnifique cadre architectural entouré de verdure. Nous assurerons cet accueil jusqu’à 16h30.

Visite guidée de la ville, ex-Napoléonville, le château des Rohan, la vieille ville, la ville Napoléonienne, la gare réhabilitée.

Vous découvrirez également la réplique d’une mise en scène photo réalisée par le service publicitaire de Panhard en 1983, rue du Fil à Pontivy.

A midi, la municipalité nous offre un vin d’honneur afin de montrer l’intérêt de la ville aux objectifs de notre association. Pontivy a également eu une concession Panhard jusqu’en 1966 représentée dans notre association par Mr Guy Jouan, fils du concessionnaire.

Après le casse-croûte sur place préparé par nos soins, vous pourrez poursuivre la visite et flâner le long du canal de Nantes à Brest et même découvrir que Pontivy contre toute attente à son ile !

A 16h30 précise, départ pour un défilé à travers la ville dans la direction de Loudéac en longeant le canal de Nantes à Brest et voir ses écluses.

Vers 17h30, nous nous garerons à Loudéac au centre ville ou nous exposerons nos voitures.

Dîner en ville de Loudéac.

Le Samedi 18 Septembre :

Les Panhardistes, leurs sympathisants ainsi que les officiels se retrouveront à 10h30 devant la mairie de La Prénessaye pour l’inauguration du parc Panhard créé par la municipalité et de la stèle réalisée en l’honneur du fondateur de la marque. Cette œuvre aura vu le jour grâce à une campagne de financement participatif et grâce aux talents des élèves de la section taille de pierre du Lycée Jean Monnet de Quintin sous la direction conjointe de leur professeur J-Y Savidan, meilleur ouvrier de France et d’Antoine Kito, sculpteur costarmoricain bien connu.

Cette inauguration sera suivie d’un vin d’honneur dans la salle polyvalente.

En fin d’après-midi, la salle polyvalente sera réservée à l’exposition Panhard et ouverte au public.

Vous y verrez :

– L’histoire de Panhard&Levassor en 80 panneaux (Prêt de l’association Histoire et Patrimoine de Marolles en Hurepoix, lieu de naissance de Emile Levassor)

– Des panneaux routiers d’autrefois (Prêt du musée des Ponts et Chaussée de Guilly dans l’Indre)

– Des véhicules rares et remarquables de la marque doyenne.

– Un espace bibliothèque Panhard

– Des publicités et des panneaux d’époque.

– Un espace JPC, notre génial innovateur local en mécanique Panhard et de quelques camarades du même acabit.

– Un espace vidéo qui permettra de visualiser des films sur le thème Panhard&Levassor.

– Le lycée Fulgence Bienvenue de Loudéac sera présent pour présenter ses formations en mécanique et les débouchés professionnels dans le domaine de la locomotion motorisée. Les élèves de la section commerce seront associés à cette journée.

– Le lycée Jean Monnet de Quintin sera également présent pour présenter ses formations (C’est le lycée qui aura réalisé l’œuvre sculptée du Parc Panhard de La Prénessaye).

– L’association Polyjoule de Nantes qui est tournée vers l’avenir de l’énergie avec un exemplaire du véhicule City Joule2, propulsé par une pile à combustible, recordman du monde en 2013 pour la distance de 1311 km avec l’équivalent d’1 litre d’essence. La couleur et l’aérodynamisme de ce véhicule est inspiré par la voiture CD Panhard.

– Un espace sera réservé aux clubs affiliés à la fédération qui désireraient se présenter au public

– La sécurité routière de St Brieuc sera présente pour une action de sensibilisation du public aux dangers de la route, des distracteurs et autres avec des activités ludiques (Parcours de test, simulateur de conduite).

– Le simulateur de chocs de Groupama sera également sur site pour mettre les volontaires en situation réelle d’accident grâce à son module « Testochocs ».

– Un bus de 1959 à motorisation Panhard sera également là avec son brave moteur 4 cylindres qui ronronne toujours et que vous pourrez prendre pour une promenade (Propriété de L’AMTUIR « Association du Musée des Transports Urbain, Interurbains et Ruraux »).

Les panhardistes auront le choix de reprendre les visites dans la région vers Pontivy, Moncontour, Abbaye de Bon Repos, les musées de la route du lin etc…ou de revenir à l’exposition après un court trajet « Sur les traces d’Yves Penhart » aïeul de la famille Panhard (1654-1728). Nous leur préparerons tout un éventail de découvertes à faire dans la région qui ne manque pas d’atouts.

Le Dimanche 19 Septembre :

A partir de 9h45 du matin, rendez-vous à Querrien sur la commune de La Prénessaye, dans ce bel écrin qu’est l’unique sanctuaire marial de Bretagne.

Là se retrouveront, les voitures anciennes de toutes marques que nous avons invitées et les panhardistes pour une cérémonie de bénédiction afin de placer les voitures et leurs équipages sous la protection de Notre Dame de Toute Aide (C’est facultatif et pour ceux qui le désirent).

Une galerie photo intitulée « le clergé et l’automobile » pourra être visitée sur site.

Ensuite, nous prenons la direction de Loudéac pour un défilé à travers la magnifique forêt de Loudéac et à travers la ville avant de se rendre dans le bourg de La Prénessaye.

– Le bus de 1959 à motorisation Panhard sera à la disposition du public pour un tour dans les environs à partir du Dimanche après-midi. L’AMTUIR propriétaire du bus, (Association du Musée des Transports Urbain, Interurbains et Ruraux) se charge de toutes les formalités administratives.

Si vous voulez retrouver vos sensations d’antan, ce bus vous attend.

Les espaces bars, sandwich, restauration rapide, crêpes, galette-saucisses, frites etc… seront à la disposition des visiteurs, samedi et dimanche de 13h à 20h.

Ils pourront visiter notre exposition dans la salle polyvalente et admirer toutes les voitures qui seront rangées sur les parkings.

Un carré réservé aux véhicules Panhard qualifiés d’insolites sera également visible sur un parking dédié et surveillé. Ce sont des véhicules sur lesquels des modifications remarquables d’ordre esthétique ou mécanique ont été apportées.

En cours de journée, des prestations musicales du bagad de Loudéac seront données.

Village où vivaient les aïeux de la famille Panhard qui a fondé l’entreprise Panhard&Levassor, doyenne mondiale des marques automobiles.

