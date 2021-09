Eyragues Place de la libération Bouches-du-Rhône, Eyragues Visite guidée du village d’Eyragues, de l’église St-Maxime et de la chapelle St-Bonet Place de la libération Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eyragues

Visite guidée du village d’Eyragues, de l’église St-Maxime et de la chapelle St-Bonet Place de la libération, 19 septembre 2021 15:00, Eyragues. Journée du patrimoine 2021 Place de la libération. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée du village d’Eyragues, de l’église St-Maxime et de la chapelle St-Bonet * Témoignage et Patrimoine vous propose une visite guidée du centre ancien d’Eyragues, de l’église St-Maxime (inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques) ainsi que de la Chapelle St-Bonet.

RDV à 15h00 près de la fontaine de la Place de la Libération à Eyragues.

En cas de pluie, cette visite sera annulée. Compte tenue des conditions sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Place de la libération Place de la Libération 13630 Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Crédits : (c) Ministère de la Culture Gratuit

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Eyragues Autres Lieu Place de la libération Adresse Place de la Libération 13630 Ville Eyragues lieuville Place de la libération Eyragues