Visite découverte d'un mikvé privé (bain rituel Juif) datant du XVI ème siècle Place de la Juiverie, 18 septembre 2021 10:00, Pernes-les-Fontaines Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Visite découverte d’un mikvé privé (bain rituel Juif) datant du XVI ème siècle * Dans la religion juive, ses eaux ont un pouvoir de purification. Pour cela, la construction et les eaux du Mikvé doivent répondre à des critères bien précis. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Entrée libre, Pass sanitaire, Groupe de 10 personnes maximum à la fois

Place de la Juiverie 122 rue Raspail pernes les fontaines Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46504138.jpg 04 90 61 31 04

Venez découvrir ce bain rituel Juif privé découvert lors de fouilles archéologiques en 2016

Crédits : ©OTI Pernes / licence libre Gratuit ©OTI Pernes / licence libre

