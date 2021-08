Spectacle : “Flaubert prend de la hauteur” Place de la Halle, 17 septembre 2021 21:00, Nogent-sur-Seine.

Journée du patrimoine 2021 Place de la Halle. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 21h00

Spectacle : “Flaubert prend de la hauteur”

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.



Place de la Halle Place de la Halle, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Bernières Aube

Historique de la Halle

Ville fluviale aux activités commerciales anciennes, Nogent entreposait un grand nombre de denrées. Celles-ci étaient, au départ, stockées dans des bâtiments de part et d’autre de l’actuelle rue de la Halle. Détruits ou délabrés, ils ne furent pas remplacés et au XVIIIe siècle, le marché se tenait grande rue Saint-Laurent. Après de nombreuses réclamations, la construction d’une halle est décidée en 1826 sur l’ancienne place du Petit-Saint-Laurent, proche de la Seine. Mais le coût important a fortement retardé le projet puisque la première pierre n’est posée que le 30 mai 1849. La halle est inaugurée le 22 juin 1851 mais déjà de nombreuses malfaçons sont constatées. Plusieurs interventions seront nécessaires par la suite pour y remédier et notamment la réfection de la toiture en 1859. Le bâtiment est restauré par la ville et aménagé pour accueillir les commerçants en 1987.

Historique de la Place du marché

L’ancienne place du Petit Saint-Laurent était plantée d’arbres au XIXe siècle. Les gravures anciennes du XVIIe la présentent avec une chapelle (nommée Petit Saint-Laurent) au milieu d’un cimetière. Des bateaux y stationnaient (ce qui est toujours le cas, avec des gabarits bien plus imposants aujourd’hui). Un quai de déchargement permettait le transport de charbon, bois et céréales, ainsi que celui de passagers, tels Napoléon ou Gustave Flaubert (cf. L’Education sentimentale), grâce au coche d’eau (ancêtre de la péniche) qui mettait deux jours pour rejoindre Paris. La place se situe entre le faubourg Béchereau et l’enceinte Est de la ville. Une porte qui porte le même nom, en bas de la rue principale, permet d’accéder à la ville. A proximité, se trouvait un grenier à sel, aujourd’hui disparu, transformé à partir de 1819 en salle de spectacles et utilisé comme telle jusqu’en 1868.

