Lire le patrimoine : de l’observation à l’Inventaire du patrimoine. Place de la cité, 18 septembre 2021 16:00, Rodez. Journée du patrimoine 2021 Place de la cité. Gratuit|Sur inscription 05.65.75.76.77, https://www.rodez-tourisme.fr/

Samedi 18 septembre, 16h00 Lire le patrimoine : de l’observation à l’Inventaire du patrimoine. * Modifiés, reconstruits, détruits, intégrés… Les vestiges du patrimoine architectural d’une ville sont nombreux, et ils nous sont parvenus dans des états très divers. Leur observation est l’un des fondements de la recherche sur le patrimoine. En compagnie d’une chargée d’inventaire du patrimoine de Rodez agglomération, cette promenade dans le centre-ville de Rodez sera l’occasion de regarder et d’analyser ensemble différents monuments et d’écouter ce qu’ils ont à nous apprendre. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

Place de la cité 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron

