Partez à la redécouverte de Strasbourg lors d’un rallye ! Place de la Cathédrale, 17 septembre 2021 10:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Place de la Cathédrale. Tarif préférentiel 06 75 40 57 98

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Partez à la redécouverte de Strasbourg lors d’un rallye ! * Ce rallye pédestre vous fera parcourir la ville au gré d’énigmes et de défis à relever en équipes. Un moyen ludique d’en apprendre davantage sur l’histoire de Strasbourg et ses petits secrets. Cette animation est uniquement disponible sur réservation pour des groupes de 30 participants maximum. Le rallye est pensé pour un public scolaire de CM1 – CM2 ou pour des étudiants. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

90 € par groupe. Réservation obligatoire. Rdv : défini directement avec le groupe.

Place de la Cathédrale Place de la Cathédrale, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

La place de la cathédrale de Strasbourg est située sur la Grande Île. Il s’agit du centre historique de la ville classé au patrimoine mondial par l’Unesco. Plusieurs rues permettent d’accéder à la place dont la rue Mercière en venant de la place Gutenberg. Pour le plaisir des visiteurs et des flâneurs, la place est entièrement piétonne.

