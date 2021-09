Nantes PLACE DE LA BOURSE Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée De la Place de la Bourse au quai de la Fosse PLACE DE LA BOURSE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h00 Visite guidée De la Place de la Bourse au quai de la Fosse * Nantes, du 18eme siècle à nos jours est une ville vivante, qui a vu plusieurs métamorphoses urbaines, connu des révolutions techniques, et vu plusieurs vagues migratoires s’installer. Le quai de la Fosse est certainement le lieu où toutes ces mutations sont encore visibles.

Par une promenade d’une heure et demie, Antoine Gilbert, adhérent à Nantes Renaissance, vous invite à lire un peu de l’histoire des façades de ce quai. De la place de la Bourse jusqu’au pont transbordeur, vous découvrirez comment Nantes est sortie de son enceinte médiévale, comment s’est faite l’implantation du port et de ses habitants, quelles traces sont restées des communautés européennes venues s’y implanter, et les évolutions techniques qui ont fait la ville d’aujourd’hui. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Gratuit, sur inscription, limitée à 25 participants. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

