18 et 19 septembre Exposition salle de visite Valserhône * Au cœur du quartier de l’ancienne gare SNCF, la salle de visite, ou encore la salle des douanes, a joué un rôle important dans l’histoire de Valserhône. Mais depuis novembre 1946, ce lieu emblématique demeure fermé au public, en attendant les prochains chapitres de son histoire… Venez donc embarquer avec nous pour un voyage dans le temps, le 18 et 19 septembre lors de l’ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du patrimoine ! Une exposition de photos historiques et des conférences animées par le groupe mémoire nous dévoileront le passé riche de ce trésor du patrimoine local. Aujourd’hui encore dans un état brut, ce sera l’occasion d’admirer la splendeur de la salle de visite : sa verrière, ses fresques murales et décorations art déco magnifiques. Ses volumes impressionnants et sa localisation stratégique, vous inspireront-ils pour des possibles utilisations de cet espace unique dans le futur ? Marquez vos agendas pour le 18 et 19 septembre 2021 ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h00

*

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes.

Place Charles de Gaulle – BELLEGARDE 01200 VALSERHONE Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain

Au cœur du quartier de l’ancienne gare SNCF, la salle de visite, ou encore la salle des douanes, a joué un rôle important dans l’histoire de Bellegarde-sur-Valserine. Mais depuis novembre 1946, ce lieu emblématique demeure fermé au public, en attendant les prochains chapitres de son histoire…

Crédits : ®Ville de Valserhône Gratuit

