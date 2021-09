Vannes Place Brulée Morbihan, Vannes Les Interdits des Fortifications. De Portes en Tours… Place Brulée Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

18 et 19 septembre Les Interdits des Fortifications. De Portes en Tours… * Vannes a su garder les trois-quarts de ses for tifications, malgré les destructions opérées au XIXe siècle. C’est l’une des villes bretonnes

dont l’enceinte est la mieux conservée. Porte Prison, courtine Joliette, Tour du Connétable, Front de Calmont, Bastion de Gréguennic. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 12h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 13h00

Gratuit. Nombre de places limité à 19 visiteurs par groupe.

