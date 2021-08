Strasbourg Place Broglie Bas-Rhin, Strasbourg Surprises musicales avec le No Limit Orchestra Place Broglie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Surprises musicales avec le No Limit Orchestra Place Broglie, 18 septembre 2021 16:30, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Place Broglie. Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h30 Surprises musicales avec le No Limit Orchestra * Le jeu de piste Eurogeek vous invite à découvrir la ville au rythme d’intermèdes musicaux du Nolimit Orchestra. Trois étapes muscicales seront au rendez-vous :

– place Broglie,

– place du Château,

– école Saint-Thomas. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 19h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Place Broglie Place Broglie, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36211558.jpg

La place Broglie, c’est la place du marché ! Ancienne place du marché aux chevaux, elle accueille le marché des mercredis et vendredis, mais surtout le Christkindelsmärik, c’est-à-dire le marché de Noël ! On admirera autour de la place Broglie un immeuble Art Nouveau, l’hôtel de ville, l’hôtel du gouverneur militaire, mais aussi l’opéra. À savoir, c’est dans l’une des maisons bordant cette place que Rouget de l’Isle composa La Marseillaise. (source : visitstrasbourg.fr)

Crédits : ©Nolimit Orchestra Gratuit ©Julien Lacroix

Détails Heure : 16:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Place Broglie Adresse Place Broglie, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Place Broglie Strasbourg