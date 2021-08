Saintes Place Bassompierre Charente-Maritime, Saintes Le petit train du patrimoine ! Place Bassompierre Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

18 et 19 septembre Le petit train du patrimoine ! * Lors de ces journées dédiées au patrimoine ferroviaire, le petit train de Saintes vous embarque pour des visites ambiance cheminote ! Il vous permet d’accéder aux sites et les arrêts vous plongent dans Saintes Cheminote. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h45 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 18h15 à 19h15

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h45 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 18h15 à 19h15

Sur réservation

Place Bassompierre Place Bassompierre, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Pallais Charente-Maritime

S’allongeant entre la voie desservant les maisons et le quai du même nom, cette place a été établie sur un bas-fond marécageux comblé par des matériaux de récupération. Elle porte depuis 1850 le nom de Bassompierre en mémoire de Louis II de Bassompierre, évêque de Saintes au XVIIème siècle, qui s’est illustré dans le financement de grands travaux, notamment dans le prolongement, par un ouvrage en pierre, de l’ancien pont romain vers la rive droite alors que celle-ci était très en recul à la suite d’un important envasement.

