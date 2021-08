Le Faou Place aux Foires - Le Faou Finistère, Le Faou Circuit des léopards / Le Faou Place aux Foires – Le Faou Le Faou Catégories d’évènement: Finistère

17 – 19 septembre Circuit des léopards / Le Faou * Ce circuit est balisé de clous avec des léopards (ceux du blason de la ville du Faou et de leurs anciens vicomtes depuis 1 000 ans) qui vous indiquent la direction à suivre. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Randonnée urbaine de 4km ; circuit est balisé de clous avec des léopards / Livret de découverte disponible à l’Office du Tourisme.

Place aux Foires – Le Faou Place aux Foires 29590 Le Faou Le Faou 29590 Finistère

De sa situation exceptionnelle, au fond d’une des nombreuses rias de la rade de Brest, Le Faou tient sa longue histoire et son riche patrimoine. La création de la ville remonte au XIème siècle.

Vingt-trois maisons sont protégées et une classée. La rue principale est bordée de maisons à encorbellement datant du XVIème siècle ; elles sont bâties de schiste et de granite, revêtues d’ardoises et coiffées en façade d’un haut pignon

Crédits : Ludovic Lassagne – clou Léopard Gratuit place et rue principale – Le Faou

