Jeu de piste "Le Mystère Abgrall" / Le Faou Place aux Foires – Le Faou, 17 septembre 2021 10:00, Le Faou

17 – 19 septembre Jeu de piste “Le Mystère Abgrall” / Le Faou * http://www.mystereabgrall.com Vous plongerez dans l’histoire fictive d’Erwann Abgrall, un riche excentrique breton disparu, qui a laissé une fortune immense et dont un notaire est chargé d’effectuer la succession. Cette enquête au long cours, autour de recherches généalogiques, est une aventure tissée de multiples histoires pour recomposer le patchwork d’une famille bretonne éparpillée. Ce jeu s’adresse à un public adolescent et adulte, et peut être joué seul, entre amis ou en famille. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Durée de jeu entre 1 à 2h, parcours accessible / kit enquêteur à récupérer à l’Office de Tourisme ou à imprimer à partir du site web :

Place aux Foires – Le Faou Place aux Foires 29590 Le Faou Le Faou 29590 Finistère

De sa situation exceptionnelle, au fond d’une des nombreuses rias de la rade de Brest, Le Faou tient sa longue histoire et son riche patrimoine. La création de la ville remonte au XIème siècle.

Vingt-trois maisons sont protégées et une classée. La rue principale est bordée de maisons à encorbellement datant du XVIème siècle ; elles sont bâties de schiste et de granite, revêtues d’ardoises et coiffées en façade d’un haut pignon

place et rue principale – Le Faou

